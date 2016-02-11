مصرع موجه وإصابة 4 آخرين في حادث إنقلاب سيارة علي طريق سوهاج – البحر الأحمر‎

لقي موجه مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث إنقلاب سيارة بالكيلو 70 علي طريق سوهاج /البحر الأحمر

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة على طريق البحر الأحمر بالكيلو 70 دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة المدعوعبد العليم هاشم أحمد محمد، 51 سنة، موجه بالتربية والتعليم، ويقيم بناحية الخلوة، دائرة المركز السيارة رقم 52992 نقل سوهاج، أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلى انقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من حازم عبد العليم هاشم أحمد 16 سنة طالب باشتباه نزيف بالمخ، وهشام عبد العليم هاشم أحمد 17 سنة طالب ” باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وعبد الله حمدي أحمد 15 سنة طالب ” بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” ويقيمون بذات الناحية، منصور كمال رشوان 30 سنة عامل – ويقيم الكولا – دائرة المركز باشتباه كسر بالساق اليمنى.

تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي عدا الثالث تم عمل اللازم له وصرح له بالخروج.

بسؤال نجل شقيق المتوفي المدعو هاشم فاروق هاشم 33 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم الخلوه دائرة المركز أيد ما جاء بالفحص 00 ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2010 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.