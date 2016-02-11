موقع أمريكى: إدارة أوباما تسعى لإلغاء شروط حقوق الإنسان بشأن مساعدات مصر

ذكر موقع "ذا انترسبت" الإلكترونى الأمريكى، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تسعى إلى إلغاء القيود التى كان قد وضعها الكونجرس الأمريكى بشأن المساعدات الأمريكية الموجهة لمصر وبيع الأسلحة.

وقال الموقع إن الخارجية الأمريكية طلبت ذلك فى إطار الميزانية التى قدمتها الإدارة إلى الكونجرس أمس الأول الثلاثاء.

وقال الموقع أنه فى حال الموافقة على اقتراح الإدارة الأمريكية، سيتم رفع الشرط الذى حدده الكونجرس الأمريكى بحجب 15% من المساعدات الأمريكية لمصر على أساس الشروط الخاصة بوضع حقوق الإنسان فى مصر.

وكان الكونجرس الأمريكى قد قرر إعفاء مصر من هذه القيود فى مشروع قانون المساعدات الأجنبية فى يونيو 2015 على أساس أنه فى صالح الأمن القومى الأمريكى.

وقد اشترط الكونجرس ضرورة إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وأن تتخذ مصر خطوات لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان مقابل الإفراج عن المساعدات العسكرية التى تبلغ 1.3 مليار دولار.