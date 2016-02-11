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لأول مرة فى الجيزة.. 6 منافذ لتوزيع الكروت الذكية للبنزين على التوك توك

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لأول مرة فى الجيزة.. 6 منافذ لتوزيع الكروت الذكية للبنزين على التوك توك لأول مرة فى الجيزة.. 6 منافذ لتوزيع الكروت الذكية للبنزين على التوك توك
أكد مصدر أمنى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، حددت 6 منافذ لتوزيع الكروت الذكية للبنزين الخاصة بمركبات التوك توك بالمحافظة حرصا من الإدارة على تقديم كافة التسهيلات لقائدى تلك المركبات بالتنسيق مع الشركة المنفذة التى حددت تلك المواقع الجغرافية لتوزيع الكروت الخاصة بالمنتجات البترولية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لليوم السابع، أنه سيتم توزيع الكروت تحت إشراف العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث، وذلك بالوحدة المحلية بأم خنان بمدينة الحوامدية وبكفر غطاطى أسفل الطريق الدائرى بمدينة منشية البكارى وبالوحدة المحلية بالمرازيق بمدينة البدرشين وبمبنى الحى الجديد بمدينة الوراق وبمكتب المحافظ – المشتل التابع لحى بولاق الدكرور وبنقطة المنيب التابع لحى جنوب الجيزة وتأتى تلك الخطوة حرصا من على ضم مركبات التوك توك إلى المرحلة الأخيرة من المنظومة الإليكترونية لتوزيع المنتجات البترولية وتنفيذا للتوجيهات بتعميم المنظومة على مركبات التوك توك.

وأوضح المصدر أن تلك المنظومة تعد آلية لضمان وصول الطاقة المدعمة لمستحقيها، ومنع التداول غير المشروع والتهريب فى تلك المنتجات من جانب، ولتقليص المبالغ الكبيرة التى تنفقها الدولة على دعم المواد البترولية من جانب آخر، لذلك كانت منظومة الكروت مرتبطة فى البداية بكميات محددة يتم تقديمها للمواطنين مدعمة، على أن يكون ما يزيد على تلك الكميات غير مدعم.

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مصر 365

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