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المرور: طرق بنى سويف تعمل بكفاءة وحادث القطار لم يُعيق الحركة المرورية

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المرور: طرق بنى سويف تعمل بكفاءة وحادث القطار لم يُعيق الحركة المرورية المرور: طرق بنى سويف تعمل بكفاءة وحادث القطار لم يُعيق الحركة المرورية
أكد النقيب محمد الشربينى، مشرف غرفة العمليات، بالتزامن مع حادث قطار بنى سويف، أن هناك أكثر من طريق يصل بين القاهرة وبنى سويف، قائلاً "طريق الصعيد الشرقى -وهو الكريمات- الحالة فيه جيدة جدًا، وبالنسبة لطريق الصعيد الزراعى وأسيوط الغربى فيعملان بكفاءة، ولا يوجد بهما أى تأثير بالنسبة لمناطق بنى سويف".

وتابع: "لا توجد أى فى بنى سويف أخرى تعيق الحركة المرورية".

وبالنسبة لمداخل القاهرة، قال مشرف غرفة العمليات، فى لقاء ببرنامج "نهار جديد" مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة النهار، إن فترة الكثافات الصباحية بدأت فى الانحصار، ومن أهمها القادم من مناطق قليوب فى الطريق الزراعى ومتجه إلى شبرا، مؤكدًا أن هذه الكثافات المعتادة تنحصر وستنتهى بعد حوالى ربع ساعة من الآن.


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