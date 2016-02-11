بالصور.. أوناش السكك الحديدية ترفع إحدى عربات قطار بنى سويف

شارك ونش من محطة سكك حديدية محافظة المنيا فى رفع العربة الأولى من القطار المميز 993 القادم من الأقصر والمتجه إلى القاهرة، والذى انقلب عند مزلقان مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وكانت هيئة السكك الحديدية دفعت بونش من محطة سكك حديد الواسطى، إلا أنه لم يتمكن من رفع القطار، فتم الاستعانة بونش من محطة المنيا، ومازالت حركة القطارات متوقفة فى الاتجاهين القبلى والبحرى.

وأصيب 71 شخصًا فى حادث القطار، وتم نقل 19 من المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و51 مصابًا آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.

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