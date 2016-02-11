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المقاصة لـ في الجول: لا نعلم شيئا عن الدفاع الإثيوبي

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المقاصة لـ في الجول: لا نعلم شيئا عن الدفاع الإثيوبي المقاصة لـ في الجول: لا نعلم شيئا عن الدفاع الإثيوبي

قال حمد إبراهيم المدرب العام لمصر للمقاصة إن فريقه لا يعلم شيئا عن منافسه السبت في الكونفدرالية نادي الدقاع الإثيوبي.

ويستهل الفريق الفيومي مشاركته القارية الأولى في تاريخه بمواجهة مضيفه الدفاع الإثيوبي في دور الـ64 من الكونفدرالية.

وسافر المقاصة بقائمته القارية كاملة التي قوامها 21 لاعبا اختارهم المدرب إيهاب جلال لبدأ الرحلة الإفريقية.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com:"لا نعلم شيئا عن المنافس، سنشاهد مباراتين مسجلتين له في إثيوبيا".

وأضاف "سنحدد نقاط قوته وضعفه ثم نضع التصور النهائي للخطة التي سنلعب بها".

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