ضبط صاحب مخبز وشقيقه بحوزتهما أسلحة نارية بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بمنطقة المرج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة المرج، وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط ماهر.ر.28 سنة صاحب فرن ومقيم بعزبة النخل وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12 مم و4 طلقات من ذات العيار وشقيقه أحمد.ر 25 سنة فران ومقيم بذات العنوان وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين بسبب الخلاف على أولوية المرور، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.