المرور تضبط 64 ألف مخالفة و91 سائقا يتعاطون المواد المخدرة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع، وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية بإشراف اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، من ضبط 64898 مخالفة مرورية متنوعة، و2665 دراجة نارية مخالفة، 409 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 1025 سيارة ودراجة نارية مخالفة.. وضبط (91) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع 105 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع والميادين.