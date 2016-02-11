وفد من الحوثيين يجتمع فى مسقط مع السفير الفرنسى

اجتمع الليلة الماضية وفد اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" فى العاصمة العمانية مسقط مع جون مارك جرو جران سفير فرنسا لدى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى تديرها جماعة الحوثى أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأحداث فى اليمن ونتائج المباحثات الجارية لإيجاد حل نهائى لوقف الحرب والدور الفرنسى فى رعاية المفاوضات ومساراتها المتوقعة.

وضم الوفد والذى يعلن لأول مرة عن وجوده فى مسقط صالح صايل وصادق أبو شوارب والدكتور إسماعيل الوزير وإدريس الشرجبى وأمل إسلام الماخذى.

ولم تشر الوكالة إلى وجود أى عضو فى الوفد ينتمى إلى حليفهم حزب المؤتمر الشعبى العام برئاسة الرئيس السابق على عبد الله صالح.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكنت من توصيل أكثر من 20 طنا من المساعدات الطبية إلى مدينة تعز اليمنية بعد شهور من القيود المفروضة على الوصول إلى المدينة، واستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة المتزايدة.

وذكرت المنظمة- فى بيان الخميس، أن هذه الإمدادات مهمة للغاية للوفاء بأكثر الاحتياجات إلحاحا فى المدينة، التى يقطنها أكثر من 200 ألف شخص مازالوا يعيشون تحت الحصار ويفتقرون إلى المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه تم توصيل الإمدادات الصحية، التى لم تتمكن من إدخالها لمدة 8 أسابيع، إلى 4 مستشفيات فى تعز.

ومن جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن الدكتور أحمد شادول "إن موظفى المستشفيات فى مدينة تعز بحاجة ماسة إلى الأدوية واللوازم الطبية حتى يتمكنوا من الاستمرار فى تقديم الرعاية الطبية الأساسية، لافتا إلى أنه منذ أبريل الماضى والعنف المستمر وانعدام الأمن يحدان من وصول المساعدات إلى مدينة تعز، موضحا أنه مازال الوصول إلى أحياء (المظفر، والقاهرة، وصلاح) مستحيلا، كما أن سكانها فى حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية المنقذة للحياة".

وأضاف أن مستشفيات عديدة اضطرت إلى إغلاق وحدات العناية المركزة بها بسبب نقص الوقود والأدوية والموظفين، فيما يكافح المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة للحصول على الأدوية والخدمات الأساسية.