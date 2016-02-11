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أمريكا تحرم العفو المشروط للمرة الـ15 عن الفلسطيني «سرحان بشارة»

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أمريكا تحرم العفو المشروط للمرة الـ15 عن الفلسطيني «سرحان بشارة» أمريكا تحرم العفو المشروط للمرة الـ15 عن الفلسطيني «سرحان بشارة»

ذكر مسؤول في أحد سجون كاليفورنيا، أنه للمرة الـ15 حرمت السلطات القضائية الأميركية العفو المشروط عن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان المتهم باغتيال مرشح الرئاسة الديمقراطي روبرت كينيدي عام 1968.

ووفقًا لما نقلته “سكاي نيوز” يقضي سرحان، الفلسطيني المولد، البالغ من العمر حاليا 71 عامًا، عقوبة السجن مدى الحياة لقتله السيناتور كينيدي، عندما كان في الثانية والأربعين من عمره، في فندق إمبسادور في لوس أنجلوس، في الخامس من يونيو 1968.

وعقدت جلسة خاصة بجلسات العفو في سجن “ريتشارد دونوفان” قرب سان دييغو لمناقشة طلب سرحان الحصول على عفو مشروط، وفقا لما ذكرته اللجنة على موقعها الإلكتروني.

وقد تتاح الفرصة مرة ثانية لسرحان لطلب العفو المشروط بعد 5 سنوات، بحسب ما قال المتحدث باسم إدارة كاليفورنيا للإصلاح والتأهيل لويس باتينو.

يشار إلى أنه وقعت حادثة إطلاق نار بعد دقائق من إلقاء كينيدي خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي بولاية كاليفورنيا.

وفي اليوم التالي، توفي كينيدي، وصدر حكم بالإعدام بحق سرحان في 1969، غير أنه تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعد ان حظرت كاليفورنيا عقوبة الإعدام.

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