حبس صاحب محل جزارة 4 أيام لبيعه لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

أمر إسلام نور الدين وكيل نيابة قسم أول سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، بحبس المتهم "أشرف.م.ت" صاحب محل جزارة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين.

وكانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بسوهاج عن قيام المتهم ببيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين بدائرة قسم أول سوهاج، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم مداهمة المحل وضبط 70 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة اللحوم.