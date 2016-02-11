الأمن العام يضبط 146 قطعة سلاح نارى و311 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى؛ لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 146 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و199 قطعة سلاح أبيض، وضبط 311 قضية مخدرات، و3 تشكيلات عصابية، و4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و82 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 27633 حكمًا قضائيا متنوعًا، وإعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 620 دراجة نارية مخالفة.