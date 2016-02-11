مصرع 2 وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج انقلاب سيارة نقل على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، ونتج عن الحادث وفاة 2 وإصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم وتم تحويلهم للمستشفى الجامعى بأسيوط.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية والعميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة أنه حال قيادة أحمد كمال جمعة " 30 سنة سائق ويقيم المنشأة الصغيرة القوصية ‏"أسيوط" السيارة رقم 55666 نقل سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق ‏نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة‏، أشرف عبد المنعم همام" 38 سنة عامل تم نقلهما لمشرحة المستشفى العام.

‏وإصابة أحمد فرغلى أحمد " 27 سنة عامل" باشتباه كسر بالعمود الفقرى " وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، إبراهيم عبد المنعم كمال " 16 سنة عامل " بكسر بالقدم اليمنى وجروح متفرقة بالجسم " ،محمد كمال ذكى " 28 سنة عامل " بكسر بالذراع الأيمن وجروح متفرقة بالجسم " – وجميعهم يقيمون دائرة مركز ‏القوصية " أسيوط " جـــارى ســـؤال المصــابين فــور إمكانيـــة ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 370 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.