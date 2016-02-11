ضبط قاعدة مدفع مضاد للطائرات و3 بنادق آلية وطبنجة وفرد محلى بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة أشرف عليها اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، على قرية الكتكاتة معقل طرفى المشاجرة التى تم تبادل إطلاق النار فيها بين عائلتى " الحرارزة - ‏الرماضنة" والتى نتج عنها مصرع 2 وإصابة آخر واحتراق منزل.

وأسفرت الجهود عن ضبط ‏بندقية آلية بخزينتها، و"5" خزينة، و"60" طلقة من ذات العيار، طبنجة ‏CZ‏ عيار 9 مم بالخزينة الخاصة بها ‏، و"6" خزينة، و"140" طلقة حية من ذات العيار وكذا قاعدة مدفع م.ط ، و"3" ‏لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالى "1" كيلو جرام تقريبا بمنزل "ح‎ . ن" ومقيم الكتكاتة دائرة المركز .

> ‏

>‏كم تم ضبط بندقية آلية بخزينتها، و"4" خزينة، و"58 ‏‏"طلقة من ذات العيار وكذا، و"16" خزينة لبندقية إسرائيلى، و"128" طلقة ‏إسرائيلى بمنزل " ع . ع" ومقيم الكتكاتة دائرة المركز .

‏كمل تم ضبط بندقية آلية بخزينتها، و"5" خزينة، و"50" ‏طلقة من ذات العيار فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع، و"18" طلقة من ذات ‏العيار بمنزل "أ. ع" ومقيم الكتكاتة مركز ساقلتة وجميعهم ينتمون لعائلة الرماضنة.

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بالدفع بعواقل العائلات والمؤثرين بالمنطقة للتهدئة بين الطرفين والالتزام باتباع الإجراءات ‏القانونية ‏لا زالت الخدمات الأمنية اللازمة متواجدة بالمنطقة لملاحظة الحالة.

موضوعات متعلقة:

>بالصور.. السيطرة على الأوضاع الأمنية بقرية الكتكاتة فى سوهاج بـ16 مجموعة أمن مركزى و8 مدرعات.. قيادات الأمن تكثف مساعى الصلح بين "الحرارزة" و"الرماضنة".. ورئيس فرع الأمن العام بسوهاج: نلاحق المتهمين

http://s.youm7.com/2470700