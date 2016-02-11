المرصد السورى : الأكراد يسيطرون على مطار "منج" بحلب

> أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان المعارض أن وحدات حماية الشعب الكردى مدعومة بقوات عربية سورية معارضة سيطرت على قرية منغ وأجزاء واسعة من مطار "منغ العسكرى" بريف حلب الشمالى، التى كانت بأيدى فصائل متشددة.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى اليوم /الخميس/ عن المرصد، مقره لندن، قوله "إن المعارك لاتزال مستمرة فى المطار، آخر موقع عسكرى بيد الجماعات المتشددة فى محافظة حلب، والذى كانت القوات الحكومية قد فقدت السيطرة عليه فى أغسطس 2013".

وجاء تقدم القوات الكردية بعد أيام من معارك طاحنة تمكنوا إثرها من التقدم باتجاه الشرق انطلاقا من معقلهم فى مدينة عفرين، ومن الاستيلاء على العديد من القرى قبل الوصول إلى مطار منج.

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