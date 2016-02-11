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مسئول ليبى: لا تفصلنا سوى خطوات قليلة عن إعلان حكومة التوافق

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مسئول ليبى: لا تفصلنا سوى خطوات قليلة عن إعلان حكومة التوافق مسئول ليبى: لا تفصلنا سوى خطوات قليلة عن إعلان حكومة التوافق

قال نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بليبيا أحمد معيتيق "إنه لا تفصلنا اليوم سوى خطوات قليلة عن التوافق الحقيقى، بإعلان حكومة توافقية، لتتوج باعتمادها فى مجلس النواب".

وأضاف معيتيق- فى تدوينة له على صفحته بموقع "فيس بوك" الخميس، "إن الرحلة طويلة وشاقة، احتاجت إلى كثير من الحكمة والصبر، والتضحيات لحل كثير من الخلافات، من أجل ألا نتخلف عن اللحاق بركب الدولة ".

وعاد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى إلى العاصمة التونسية، للبدء فى المشاورات لتشكيل حكومة مصغرة بعد أن رفض مجلس النواب التشكيلة الأولى، وبعد ذلك انتقل المجلس إلى الصخيرات أواخر يناير لبدء الاجتماعات التشاورية لتشكيل حكومة الوفاق.
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