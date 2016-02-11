جاريدو يتحدث.. عن الأهلي الجديد وغالي المدرب وتسريب التشكيل

أبدى خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق رأيه في أداء الفريق حاليا، وتحدث عن الفارق بين مستواه الحالي والعام الماضي حينما كان على رأس الجهاز الفني.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الدور الأول بفارق 7 نقاط عن الزمالك الوصيف.

ونشر جاريد بيانا تحدث فيه عن أمور عديدة تخص الأهلي وقال إنه فعل ذلك لأن العديد من وسائل الإعلام المصرية طلبت استضافته لمعرفة رأيه في الفريق ففضل الكتابة عبر موقعه الرسمي.

وشدد الإسباني في بداية حديثه عن حبه وعشقه للأهلي وأن الأخير أكثر من مجرد ناد، فلم يجد بعد فريقا يعوضه عن الرضا والسعادة اللذان شعر بهما في القلعة الحمراء.

لذلك هو لا يدرب فريقا في القوت الراهن لأنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا وفقا لتصريحاته.

وقال جاريدو:"أتمنى العودة للأهلي لكن هذا لن يحدث إلا عندما يطلبني رئيس النادي ويرغب في عودتي الجمهور".

"الفريق أصبح أفضل مع الصفقات الجديدة التي كنت أتمنى العمل معها، فعندما كنت مدربا كان يمتليء باللاعبين الصغار الذين يفتقدون للخبرات اللازمة".

"كان لابد من إعارتهم حتى يكتسبوا المزيد من الخبرات من أجل حمل قميص الأهلي، فليس أي لاعب يقدر على تحمل مسؤولية الفريق المطالب دائما بحصد البطولات".

غالي

"أحترم حسام غالي كثيرا لأنه مقاتل ولاعب محترف لأقصى درجة، أعتقد أنه سيكون مدرب الأهلي في المستقبل لأنه واضح للغاية وصاحب شخصية قوية، علاقتي به جيدة".

"عماد متعب كان هدافا ممتازا لكنه ليس المهاجم الذي يكون رقم 1 في الأهلي، رفضه لتسديد ركلة الترجيح ضد المغرب التطواني كان غير مقبول".

"لا أستطيع الحديث عن جوزيه بيسيرو لأنه رحل بعد فترة قصيرة وفضل العودة للبرتغال".

"حزنت جدا لرحيل الأسطورة وائل جمعة، في رأيي وجوده ضروري بالنادي مثله مثل محمد أبو تريكة الذي تشرفت بالحديث معه".

"أحترم الصحافة لكن من السيء معرفة أن بعض اللاعبين كانوا يعطون التشكيل للصحفيين قبل المباراة".