النائب العام يأمر بسرعة التحقيق في حادث انقلاب قطار بني سويف والتحفظ على السائق

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بسرعة الاستماع لأقوال المصابين المتواجدين بمستشفيات بني سويف العام و ناصر المركزي وبني سويف للرمد الذين كانوا متواجدين بالقطار المميز رقم 993 القادم من الأقصر إلى القاهرة.

يذكر أن النائب العام أمر بالتحفظ على سائق القطار المميز رقم 993 ويدعى محمد حسن رجب 55 عامًا ومساعدة على رجب 33 عامًا داخل مستشفى بني سويف العام لحين تلقيهم العلاج وسرعة التحقيق معهم.

> و تجاوز سائق القطار المميز رقم 993 القادم من الأقصر إلى القاهرة الإشارة بالقرب من محطة ناصر ودخل إلى سكة التخزين بسرعة شديدة أدت إلى إزاحته للحاجز الخرساني وسقوط الجرار وأول عربة عن القضبان.

وأسفر الحادث عن إصابة 70 مواطن جراء تصادم القطار بحاجز خرسانى مما أدى إلى سقوط الجرار وأول عربة عن القضبان