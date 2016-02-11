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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وعواصف ترابية

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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وعواصف ترابية طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وعواصف ترابية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة، كما تنشط على البحرين وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
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القاهرة

الصغرى 12 العظمى 19

الإسكندرية

الصغرى 12 العظمى 19

مطروح

الصغرى 8 العظمى 21

بورسعيد

الصغرى 9 العظمى 18

دمياط

الصغرى 11 العظمى 18

بلطيم

الصغرى 12 العظمى 20

الإسماعيلية

الصغرى 11 العظمى 20

السويس

الصغرى 11 العظمى 20

العريش

الصغرى 8 العظمى 17

نخل

الصغرى 2 العظمى 15

طابا

الصغرى 5 العظمى 16

الطور

الصغرى 8 العظمى 20

مرسى علم

الصغرى 12 العظمى 22

الغردقة

الصغرى 12 العظمى 24

شرم الشيخ

الصغرى 13 العظمى 22

رفح

الصغرى 73 العظمى 16

كاترين

الصغرى 3 العظمى 14

سيوة

الصغرى 4 العظمى 20

المنيا

الصغرى 5 العظمى 19

الفيوم

الصغرى 5 العظمى 19

رأس سدر

الصغرى 11 العظمى 18

أبوسمبل

الصغرى 11 العظمى 22

وسط الدلتا

الصغرى 12 العظمى 19

أسيوط

الصغرى 3 العظمى 19

سوهاج

الصغرى 5 العظمى 20

الأقصر

الصغرى 7 العظمى 22

أسوان

الصغرى 8 العظمى 22

شلاتين

الصغرى 13 العظمى 22

حلايب

الصغرى 14 العظمى 19

الوادى الجديد

الصغرى 8 العظمى 21

قنا

الصغرى 8 العظمى 22

نويبع

الصغرى 14 العظمى 21

السلوم

الصغرى 7 العظمى 22

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