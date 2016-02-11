طقس اليوم معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وعواصف ترابية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة، كما تنشط على البحرين وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 21الصغرى 9 العظمى 18الصغرى 11 العظمى 18الصغرى 12 العظمى 20الصغرى 11 العظمى 20الصغرى 11 العظمى 20الصغرى 8 العظمى 17الصغرى 2 العظمى 15الصغرى 5 العظمى 16الصغرى 8 العظمى 20الصغرى 12 العظمى 22الصغرى 12 العظمى 24الصغرى 13 العظمى 22الصغرى 73 العظمى 16الصغرى 3 العظمى 14الصغرى 4 العظمى 20الصغرى 5 العظمى 19الصغرى 5 العظمى 19الصغرى 11 العظمى 18الصغرى 11 العظمى 22الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 3 العظمى 19الصغرى 5 العظمى 20الصغرى 7 العظمى 22الصغرى 8 العظمى 22الصغرى 13 العظمى 22الصغرى 14 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 21الصغرى 8 العظمى 22الصغرى 14 العظمى 21الصغرى 7 العظمى 22