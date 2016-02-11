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النقل: 70 مصابا فى انقلاب قطار بنى سويف وخروج 17 من المستشفى

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النقل: 70 مصابا فى انقلاب قطار بنى سويف وخروج 17 من المستشفى النقل: 70 مصابا فى انقلاب قطار بنى سويف وخروج 17 من المستشفى
أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن إجمالى الإصابات 70 شخصا وأن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الصحة فى علاج المواطنين، حيث تم نقل 21 مصابا لمستشفى بنى سويف العام ونقل 48 لمستشفى ناصر العام ببنى سويف ونقل حالة إلى مستشفى رمد بنى سويف وتم خروج 17 حالة بعد عمل الإسعافات اللازمة والاطمئنان على حالتهم.

وأضاف، إبراهيم، أنه فى تمام الساعة 5.15 وصول ونش رفع الواسطى لموقع الحادث، مضيفا أنه فى تمام الساعة 6.20 وصول ونش رفع المنيا لموقع الحادث.

من جانبه صرح المهندس خالد حمدى مستشار وزير النقل للرقابة وتأمين المنشآت والمشرف على مركز أزمات الوزارة أنه جارى العمل على رفع آثار الحادث وأن هناك تنسيقا مع مركز أزمات مجلس الوزراء وأن وزير النقل يتابع الموقف مع رئيس السكة الحديد، وقيادات الهيئة ومركز أزمات الوزارة فى موقع الحادث.


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