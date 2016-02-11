أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مراسم استقبال رسمية لمحمد بن زايد في نيودلهي

Google+ Print
مراسم استقبال رسمية لمحمد بن زايد في نيودلهي مراسم استقبال رسمية لمحمد بن زايد في نيودلهي

جرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارته الحالية للهند على رأس وفد رفيع المستوى.

فقد وصل سموه والوفد المرافق إلى القصر الرئاسي " راشتراباتي بهوان" بنيودلهي حيث كان في استقباله معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وعدد من كبار المسؤولين في الهندية بعدها توجه سموه إلى المنصة الرئيسية حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بعدها استعرض صاحب السمو ولي عهد أبوظبي حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه .

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من المسؤولين في الحكومة الهندية، فيما صافح رئيس الوزراء الهندي الوفد المرافق لسموه الذي ضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

كما حضر مراسم الاستقبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية الهند وتي . بي. سيثارام سفير الهند لدى الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان