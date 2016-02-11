مدير مستشفيات بنى سويف: خروج 48 مصابًا فى حادث القطار بعد استقرار حالتهم

وأصيب 71 شخصًا فى حادث القطار، وتم نقل 19 من المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و51 آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.
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