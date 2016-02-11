مدير مستشفيات بنى سويف: خروج 48 مصابًا فى حادث القطار بعد استقرار حالتهم

قال الدكتور هانى همام، مدير إدارة المستشفيات فى بنى سويف، إنه تم خروج 48 شخصًا من مصابى حادث قطار ركاب رقم 993، والذى كان قادما من أسوان إلى القاهرة، واصطدم بحاجز خرسانى نتج عنه انقلاب جرار القطار وأول عربة.

وأصيب 71 شخصًا فى حادث القطار، وتم نقل 19 من المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و51 آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.

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