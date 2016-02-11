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بالفيديو..3 تمارين تزيد معدل حرق السعرات الحرارية.. هتخس يعنى هتخس

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بالفيديو..3 تمارين تزيد معدل حرق السعرات الحرارية.. هتخس يعنى هتخس بالفيديو..3 تمارين تزيد معدل حرق السعرات الحرارية.. هتخس يعنى هتخس
حرق السعرات الحرارية حلم يسعى لتحقيقه الجميع بهدف الوصول إلى اللياقة البدنية والتميز بصحة جيدة وشكل مميز كالنجوم والمشاهير.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 تمارين رياضية تزيد معدل حرق السعرات الحرارية فى 5 دقائق، وتظهر نتائجها بسرعة حال ممارستها 3 مرات أسبوعيًا.
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يبدأ التمرين الأول بالوقوف على القدمين مع حبل ثقل يزن 1 كيلو ثم ثنى القدم اليمنى والنزول على الأرض والعودة للوقوف مرة أخرى مع استقامة الظهر لمدة 10 مرات، واتباع نفس الخطوات كما هى موضحة فى الفيديو مع القدم اليسرى.
>والتمرين الثانى يكون بثنى الوسط إلى الأمام مع استمرار حملك للثقل الحديدى وثنى القدم اليمنى إلى الخلف ثم العودة إلى خطوة استقامة الظهر مرة ثانية، وهكذا بالنسبة للقدم اليسرى لمدة 10 مرات.

ويعتمد التمرين الثالث على التوازن مع شد كل أجزاء الجسم، عن طريق الوثب إلى أعلى والعودة إلى الأرض بثنى الركبتين والجلوس نصف ركبة ثم العودة للقفز مرة ثانية وتكرار التمرين لمدة 10 مرات.

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مصر 365

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