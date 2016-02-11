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وزير البترول السابق يناقش الأوضاع الحالية لمصر بالإسكندرية

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وزير البترول السابق يناقش الأوضاع الحالية لمصر بالإسكندرية وزير البترول السابق يناقش الأوضاع الحالية لمصر بالإسكندرية
التقى المهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق، مساء امس ، بأعضاء نادى العاصمة الاجتماعى بحضور عدد من رؤساء مجالس شركات البترول و قيادات المحافظة وجلاء جاب الله رئيس مجلس ادارة جريدة الجمهورية، و المهندس عبد الفتاح رجب رئيس نادى العاصمة و الإعلامية أمل صبحى.

كما شارك عدد من اعضاء مجلس النواب بالاسكندرية كلاً من محمد عطا سليم النائب عن دائرة المنتزة ثان و محمد الكورانى النائب عن دائرة مينا البصل و أبو العباس فرحات النائب عن دائرة المنتزة أول وحسين خاطر النائب عن دائرة المنتزة ثان بالإضافة إلى وكيل وزارة الصحة الدكتور مجدى حجازى و اللواء محمد نافع رئيس مجل ادارة شركة الصرف الصحى.

وناقش الحضور مع الوزير السابق الأوضاع الحالية التى تمر بها وضرورة رفع الدعم عن المنتجات البترولية ووضعها فى مجالات تطوير التعليم والصحة.

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مصر 365

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