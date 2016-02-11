بالصور.. إطلاق مبادرة "مع بعض هنقدر" للتنمية المستدامة بالعاشر من رمضان

أطلقت المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة، بمدينة العاشر من رمضان "جيف رسيد"، مبادرة مجتمعية تحت شعار "مع بعض هنقدر .. 2016 عام للتنمية المستدامة " لتعليم وظائف خضراء مرتبطة بتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة للنساء المعيلات من الأرامل والمطلقات وعمال التراحيل.

وأكد عصام عبد العزيز، المدير التنفيذى لـ"جيف رسيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المبادرة خلق حياة كريمة لهذه الفئات المهمشة، باستخدام منهج التنمية المستدامة من خلال وضع نواة لمجموعة مشروعات اقتصادية بسيطة تدر عليهم دخل تكون مرتبطة بالحفاظ على البيئة مثل المشروعات الانتاجية من المخلفات لصناعة المفروشات واللوح الفنية باستخدام بواقى الاقمشة والسجاد والزجاجات البلاستيك وزراعة السطح بخضروات السلاطة وتقليم الاشجار والعناية بالزرع من جانب.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الفئات المستهدفة من خلال منظومة عمل متكاملة مع هذه الأسر تقوم على رفع الوعى الثقافى والبيئى والاجتماعى، بعمل ورش عمل تعليمية لهذه المهن ودورات تدريبية عليها وتوفير ترويج هذه المنتجات من خلال معرض لها فى المدينة وبيعها بأسعار التكلفة.

وأشار عصام عبد المجيد، إلى أن المبادرة تستهد فى البداية 100 شخص يعولون أسر، والتعامل فى المبادرة سيكون مع الأسرة بالكامل وعمل فصول تقوية لابنائهم حتى يستكملوا مشوارهم التعليمى لأن بعضهم يتسرب من التعليم لعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات الدارسة والدروس الخصوصية، إضافة الى عمل فصول محو أمية لكبار السن منهم مجانية وفصول تقوية لأبنائهم بالمجان من خلال فريق عمل المؤسسة من الشباب المتطوعين وبعض المدرسين المتخصصين.

وأكد مدير المؤسسة الخضراء، أن المبادرة مدتها عام مقسمة على ثلاثة مراحل، هى برامج تدريبية على ايدى متخصصين، وتعليم حرف يدوية ، وتعليم قراءة وكتابة وهدفها العام خلق فرص عمل خضراء، وبعد انتهاء الستة أشهر الأولى سيتم استكمال البرنامج مع الحالات التى حققت تميزا، وتوفير أدوات الانتاج لهم للعمل داخل منازلهم بأسعار بسيطه يدفعون ثمنها بالقسط، من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير قروض ميسيرة لهم ضمن مشروعات الأسر المنتجة، ويتم إعادة رفع كفاءة الفئات التى قابلتها صعوبات فى التعلم إما بتغيير المهن التى اقدمت على تعلمها أواستحداث مشروعات صغيرة أخرى يتم إلحاقهم بها.



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