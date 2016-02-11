اليوم.. استكمال محاكمة متهم بالإنضمام لـتنظيم "أسود الخلافة"

تستكمل اليوم الخميس الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار "فتحى البيومي" وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا، ثانى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم "أسودالخلافة" الإرهابى.

وكانت النيابة إتهمت المتهم بأنه فى غضون يوليو وأغسطس لعام 2013، إلتحق مع آخرين مجهولين بجماعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الا وهى "أسود الخلافة" التابعة لـ"داعش"، وكذلك أسندت اليه الإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون تهدف لمنع سلطات الدولة من أداء عملها والإعتداء على المواطنين وتتخد من العمليات العسكرية والتدريب وسائل لتحقيق أغراضها .

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