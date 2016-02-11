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مدير أمن الوادى الجديد: السيارات المهربة تم ضبطها منذ شهر فى حملة بالمناطق النائية

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مدير أمن الوادى الجديد: السيارات المهربة تم ضبطها منذ شهر فى حملة بالمناطق النائية مدير أمن الوادى الجديد: السيارات المهربة تم ضبطها منذ شهر فى حملة بالمناطق النائية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، فى تصريح خاص لــــ" اليوم السابع " أن السيارات المهربة التى تم ضبطها على مدار الشهر الماضى ضمن حملة مكبرة على المناطق النائية لضبط السيارات التى يتم التلاعب فى أرقام شاسيهاتها بهدف تغيير ملامحها لتشغيلها بالارقام الجديدة وترخيصها مرة اخرى حيث تم الكشف عنها وتبين أنها مخالفة للمواصفات الفنية وتم التحفظ عليها ومصادرتها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
>وأضاف قاسم أن ادارة المرور بالتعاون مع الادارات المختصة بالمديرية تواصل تنفيذ تلك الحملات لضبط السيارات المخالفة والمهربة والتى تنتشر بصورة كبيرة خاصة فى المناطق النائية حيث يتم مصادرتها وبيعها فى المزاد العلنى لكونها مخالفة للمواصفات الفنية .
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