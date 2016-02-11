نصائح ذهبية مع عودة المدارس.. تحديد أوقات الاستيقاظ والمذاكرة والهوايات

مع قرب انتهاء إجازة نصف العام يحتاج الطالب لتهيئة نفسية لدخوله النصف الثانى من العام الدراسى ويواصل تحصيله الدراسى ويجتاز الامتحانات فى آخر العام.

وتنصح الدكتورة هالة حماد استشارى الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، أولياء الأمور بعقد اجتماع مع أبنائهم قبل بدء النصف الثانى من العام الدراسى لمعرفة أهم مشاكلهم ومناقشتهم فيها مع ضرورة الإنصات لهم جيدًا والاتفاق معهم على تحديد جدول يومى لتطبيقه يشمل:

• تحديد أوقات الطفل مثل موعد الاستيقاظ.

>• تنظيم وقت المذاكرة والتحصيل.

>• مشاركة الطالب فى المهام المنزلية مثل الالتزام بتنظيم غرفته.

>• الاهتمام بوجود راحة يمارس فيها هوايته سواء الرياضية أو غيرها من الهوايات التى يفضلها بعدد ساعات مناسبة لا تؤثر على وقت المذاكرة والدراسة.

>وتطالب د. هالة الأهل بتجنب إهانة الطفل كالقول له "يا فاشل" أو "أنت بليد" وغيرها من كلمات الإهانة التى تؤثر على حالته النفسية بجانب دورهم فى تحفيزه على امذاكرة من خلال مكافأته بزيادة المصروف مثلاً.