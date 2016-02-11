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سقوط عاطلين قبل ترويجهما هيروين وحشيش فى حدائق القبة

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سقوط عاطلين قبل ترويجهما هيروين وحشيش فى حدائق القبة سقوط عاطلين قبل ترويجهما هيروين وحشيش فى حدائق القبة
تمكن النقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط " إسلام ع ش" 22 سنة عاطل السابق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية مخدرات وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرام ومبلغ 300 جنيه وسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2216 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق

كما تم ضبط "محمد م س" 24 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام وسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2223 لسنة 2016م جنايات القسم وباشرت النيابة التحقيق.

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