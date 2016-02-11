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إصابة 12 فى إنقلاب سيارة أجرة بـ"صحراوى بنى سويف" الشرقى

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إصابة 12 فى إنقلاب سيارة أجرة بـ"صحراوى بنى سويف" الشرقى إصابة 12 فى إنقلاب سيارة أجرة بـ"صحراوى بنى سويف" الشرقى
شهدت منطقة نفق سنور، التابعة لمركز ببا، بالطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف، صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص "رقم 2436 ه اح " قادمة باتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 من مستقليها، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج.

والمصابون هم :"ممدوح محسن محمد 27 سنة ، نجار، يقيم حلوان كسر بالساق اليسرى، وفاطمة سيد عبدالباقى 30 سنة حلوان بدون عمل اشتباه كسر في الساق، وعادل ممدوح محمد 3 سنوات حلوان اشتباه كسر بالذراع، وأيمن سيد عبدالله 24 سنة الهرم جرح قطعى بالذراع، فاطمة أحمد عبدالعظيم 28 سنة الهرم جروح وسحجات، وهند سعد أحمد 20 سنة، المعصرة حلوان اشتباه خلع بالكتف، مريم محمد محمد 5 سنوات الهرم جروح وسحجات بالجسم، جودى صبرى سنتان الهرم جروح وسحجات، نورا أحمد صلاح سنة ونصف المعصرة جروح وسحجات، صلاح معوض عبدالغنى 65 سنة المعادى حلوان جروح وسحجات، نجية تونى ميثان 60 سنة المعادى، إشتباه خلع بالكتف، ونشوى تونى ميثان 45 سنة المعادى جروح وسحجات.

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