سكرتير عام بنى سويف: نقل ركاب حادث القطار إلى القاهرة على نفقة المحافظة

قال اللواء أحمد على، سكرتير عام محافظة بنى سويف، إن المحافظة ستقوم بنقل ركاب القطار رقم 993، والذى اصطدم بحاجز خرسانى نتج عنه انقلاب الجرار وأول عربة عند محطة الشناوية بمركز ناصر، إلى القاهرة بسيارات على نفقتها الخاصة.

وأضاف سكرتير عام محافظة بنى سويف، لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم نقل الركاب، بناء على تعليمات اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، بعد انتقاله لموقع الحادث، وذهابه للاطمئنان على المصابين فى مستشفى ناصر المركزى.

وأوضح اللواء أحمد على، أن الحادث لم يسفر عن وفيات نتيجة أن العربة الأولى فى القطار مخصصة للصحف، ولم يتواجد بها ركاب، والعربة الثانية انحرفت عن الشريط الحديدى ولم تنقلب.

كان 71 شخصًا أصيبوا فى الحادث، حيث نقل 19 من المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و51 إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.

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