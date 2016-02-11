أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"الأموال العامة": 30 شخصا حرروا بلاغات ضد "مستريح" الشرقية وشريكه

Google+ Print
مصدر بـ"الأموال العامة": 30 شخصا حرروا بلاغات ضد "مستريح" الشرقية وشريكه مصدر بـ"الأموال العامة": 30 شخصا حرروا بلاغات ضد "مستريح" الشرقية وشريكه
أفاد مصدر أمنى بقسم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" بأن عدد البلاغات التى قدمت ضد أحمد حماد "مستريح الشرقية" ، وشريكه محمد نجيب ، وصل إلى 30 بلاغا من ضحاياه بمختلف المحافظات ،ولكن أغلبهم من مركز مشتول السوق وأنه من المنتظر أن تحرر محاضر أخرى فى الساعات القادمة.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بتلقى بلاغا من 20 شخصا من أهالى قرية كفر إبراش، بقيام كل من "أحمد ح " فنى تكييف وتبريد ومقيم بالقرية وصديقه "محمد ن ع " عضو بشركة تسويق بالقرية الذكية، بالاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره 20 مليون جنيه، بعد إيهامهم بتشغيل الأموال بشركة استيراد أجهزة كهربائية وتكييف، وحصولهم على نسبة كبيرة من الأرباح، وتمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة المقدم ماهر سالم من ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 659 لسنة 2016 إدارى مشتول .

- سقوط متهم ثالث شريك مستريح الشرقية استولى على 55 مليون جنيه من آخرين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365