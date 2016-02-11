مصدر بـ"الأموال العامة": 30 شخصا حرروا بلاغات ضد "مستريح" الشرقية وشريكه

أفاد مصدر أمنى بقسم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" بأن عدد البلاغات التى قدمت ضد أحمد حماد "مستريح الشرقية" ، وشريكه محمد نجيب ، وصل إلى 30 بلاغا من ضحاياه بمختلف المحافظات ،ولكن أغلبهم من مركز مشتول السوق وأنه من المنتظر أن تحرر محاضر أخرى فى الساعات القادمة.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بتلقى بلاغا من 20 شخصا من أهالى قرية كفر إبراش، بقيام كل من "أحمد ح " فنى تكييف وتبريد ومقيم بالقرية وصديقه "محمد ن ع " عضو بشركة تسويق بالقرية الذكية، بالاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره 20 مليون جنيه، بعد إيهامهم بتشغيل الأموال بشركة استيراد أجهزة كهربائية وتكييف، وحصولهم على نسبة كبيرة من الأرباح، وتمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة المقدم ماهر سالم من ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 659 لسنة 2016 إدارى مشتول .

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