أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. أوناش "السكك الحديدية" تبدأ رفع قطار بنى سويف

Google+ Print
بالفيديو والصور.. أوناش "السكك الحديدية" تبدأ رفع قطار بنى سويف بالفيديو والصور.. أوناش "السكك الحديدية" تبدأ رفع قطار بنى سويف
وصلت منذ قليل، أوناش هيئة السكك الحديدية، إلى موقع حادث قطار الركاب رقم 993، والذى كان قادما من أسوان إلى القاهرة، واصطدم بحاجز خرسانى نتج عنه انقلاب جرار القطار وأول عربة ببنى سويف، لرفع العربة والعمل على إعادة الحركة المتوقفة فى الاتجاهين القبلى والبحرى، فيما يواصل فريق النيابة معاينة الموقع.

وأصيب 71 شخصًا فى حادث القطار، وتم نقل 19 من المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و51 آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.
>
>حادث قطار بنى سويف (8)

حادث قطار بنى سويف (9)

حادث قطار بنى سويف (10)
>حادث قطار بنى سويف (1)

ass='NewsSubTitleText'>أخبار متعلقة..
>- انقلاب قطار بمحطة "ناصر" ببنى سويف والدفع بـ 41 سيارة إسعاف لموقع الحادث

- وصول 22 مصابا لمستشفى بنى سويف فى حادث انقلاب قطار ركاب بقرية الشناوية

- بالفيديو والصور.. إصابة 61 شخصا فى حادث انقلاب قطار بنى سويف

- التحفظ على سائق قطار بنى سويف.. وارتفاع الإصابات إلى 71 شخصا

- بالصور.. توقف حركة قطارات الصعيد بعد حادث انقلاب قطار ببنى سويف

- بالصور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب قطار ركاب بنى سويف

- فريق من النيابة يصل لمعاينة حادث انقلاب قطار ركاب بنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير