بالفيديو والصور.. أوناش "السكك الحديدية" تبدأ رفع قطار بنى سويف

وصلت منذ قليل، أوناش هيئة السكك الحديدية، إلى موقع حادث قطار الركاب رقم 993، والذى كان قادما من أسوان إلى القاهرة، واصطدم بحاجز خرسانى نتج عنه انقلاب جرار القطار وأول عربة ببنى سويف، لرفع العربة والعمل على إعادة الحركة المتوقفة فى الاتجاهين القبلى والبحرى، فيما يواصل فريق النيابة معاينة الموقع.

وأصيب 71 شخصًا فى حادث القطار، وتم نقل 19 من المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و51 آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.

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