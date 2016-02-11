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الصليب الأحمر: الوضع الإنسانى فى مدينة حلب السورية يتدهور بسرعة

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الصليب الأحمر: الوضع الإنسانى فى مدينة حلب السورية يتدهور بسرعة الصليب الأحمر: الوضع الإنسانى فى مدينة حلب السورية يتدهور بسرعة

>حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الوضع الإنسانى فى مدينة حلب، شمالى سوريا يتدهور بسرعة مع انقطاع إمدادات المياه عنها.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس، عن بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر قوله إن مسارات إمدادات المساعدات قُطع، وهو ما يضع "ضغطا هائلا" على المدنيين، مشيرة إلى أن اشتداد القتال فى مدينة حلب أدى إلى نزوح نحو 50 ألف شخص عن ديارهم فى المدينة.

من جهتها، قالت ماريان جاسر رئيسة بعثة اللجنة الدولية إلى سوريا "درجات الحرارة منخفضة بشدة، وبدون الإمداد الملائم من الغذاء والماء والمأوى فإن النازحين يحاولون النجاة فى ظروف خطيرة".
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