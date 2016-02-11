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شرطة السياحة تلغى حفل صافينار والراقصة تدعى كسر قدميها بشرم الشيخ

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شرطة السياحة تلغى حفل صافينار والراقصة تدعى كسر قدميها بشرم الشيخ شرطة السياحة تلغى حفل صافينار والراقصة تدعى كسر قدميها بشرم الشيخ
تلقى قسم شرطة السياحة بشرم الشيخ، بلاغ من ياسر عبد الوهاب محامى شركة "vip" ضد الراقصة صافيناز.

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 11 احوال السياحة 2016، أن صافينار خالفت لبنود التعاقد مع الشركة الشاكية وهى التى "استقدمت الراقصة للعمل فى "، كما تضمن البلاغ أن الراقصة تعمل بدون تصاريح أو تراخيص من الجهات القانونية اللازمة لذلك.

وأضافت البلاغ، أن الراقصة لا تحمل رخصة عمل فى مصر ولا رخصة مصنفات وأيضا تعمل بدون تصريح من نقابتى المهن الموسيقية والتمثيلية.

ومن جهتها قامت شرطة السياحة والأثار، بإلغاء حفلة الراقصة الذى كان من المقرر اقامته فى أحد فنادق شرم الشيخ بزعم إحيائها حفل لتنشيط السياحة بشرم الشيخ، وهو ما وضع الراقصة فى مأزق وادعت أنها تعرضت لكسر فى "ركبتها" ولا تستطيع الرقص.

وتضمن البلاغ، أنه فور التفاف الجمهور ووسائل الإعلام حولها، قامت صافيناز بالكشف عن ساقيها وهى تضحك أمام الجميع، ثم أمسكت المايك وتحدثت عن عدم قدرتها على الرقص، ولكن يبدو من الصور أن صافيناز كانت تقصد عدم إحياء الحفل ومسألة "ركبتها" تمثيلية اصطنعتها لتخرج من المأزق، خاصة وأن ركبتها (ملفوفة بشاش) وليس جبيرة.

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مصر 365

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