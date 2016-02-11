فريق من النيابة يصل لمعاينة حادث انقلاب قطار ركاب بنى سويف

وصل، منذ قليل، فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث اصطدم قطار الركاب رقم 993 ببنى سويف بمصد خرسانى للتحويلة الاحتياطية بالسكة الحديد، ونتج عنه انقلاب جرار القطار وأول عربة، وذلك عند محطة الشناوية بمركز ناصر، القادم من أسوان إلى القاهرة.

وأصيب 71 شخصًا فى حادث القطار، ونقل 19 من المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و51 مصابًا آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.

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