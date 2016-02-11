بالصور.. أهالى كفر صقر بالشرقية يستغيثون لردم "ترعة الموت"

يعانى أهالى عزبة سالم أحمد التابعة لمركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، من خطر الموت، أو السرقة؛ وذلك لأن ترعة القرية، والتى يطلق عليها الأهالى "ترعة الموت" جعلت طريق القرية أقل من مترين.

ويقول الأهالى، إن طريق القرية يبلغ عرضه 16 مترًا، حيث أن الترعة مردومة وبها مواسير صرف صحى، إلا أن هناك إحدى الحارات أمامها، بها ما يقرب من 20 منزلًا، يصل عرض الطريق بها لأقل من مترين.

وأضاف الأهالى، أن السيارات التى تحاول الدخول إلى الحارة، تجد صعوبة فى الدخول؛ نظرًا لضعف الطريق وعرضته للانهيار تحت عجلات السيارة، فضلًا عن تعرض العديد من الأطفال للغرق فى الترعة.

>وأوضح الأهالى، أن نفايات المنازل يتم رميها فى الترعة، مما يجعلها مرتعًا للحشرات، كما أن هناك غاب، مزروع على جريف الترعة، ويبغ طوله أكثر من مترين ونصف، ويمثل ملاذ آمن للصوص والبلطجية، ممن يتربصون لسرقة أى منزل، حيث يتخفى اللص خلف الغاب حتى تهدأ حركة الطريق.

وناشد الأهالى، المسؤولين بمحافظ الشرقية، بضرورة ردم الترعة، التى تهدد أمن وحياة أطفالهم.



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