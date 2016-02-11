أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى كفر صقر بالشرقية يستغيثون لردم "ترعة الموت"

Google+ Print
بالصور.. أهالى كفر صقر بالشرقية يستغيثون لردم "ترعة الموت" بالصور.. أهالى كفر صقر بالشرقية يستغيثون لردم "ترعة الموت"
يعانى أهالى عزبة سالم أحمد التابعة لمركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، من خطر الموت، أو السرقة؛ وذلك لأن ترعة القرية، والتى يطلق عليها الأهالى "ترعة الموت" جعلت طريق القرية أقل من مترين.

ويقول الأهالى، إن طريق القرية يبلغ عرضه 16 مترًا، حيث أن الترعة مردومة وبها مواسير صرف صحى، إلا أن هناك إحدى الحارات أمامها، بها ما يقرب من 20 منزلًا، يصل عرض الطريق بها لأقل من مترين.

وأضاف الأهالى، أن السيارات التى تحاول الدخول إلى الحارة، تجد صعوبة فى الدخول؛ نظرًا لضعف الطريق وعرضته للانهيار تحت عجلات السيارة، فضلًا عن تعرض العديد من الأطفال للغرق فى الترعة.
>وأوضح الأهالى، أن نفايات المنازل يتم رميها فى الترعة، مما يجعلها مرتعًا للحشرات، كما أن هناك غاب، مزروع على جريف الترعة، ويبغ طوله أكثر من مترين ونصف، ويمثل ملاذ آمن للصوص والبلطجية، ممن يتربصون لسرقة أى منزل، حيث يتخفى اللص خلف الغاب حتى تهدأ حركة الطريق.

وناشد الأهالى، المسؤولين بمحافظ الشرقية، بضرورة ردم الترعة، التى تهدد أمن وحياة أطفالهم.

ترعة الموت (1)

ترعة الموت (2)

ترعة الموت (3)

ترعة الموت (4)

ترعة الموت (5)

ترعة الموت (6)

ترعة الموت (7)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365