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بالصور.. أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة تهدد أهالى قرية الحكمدار بالشرقية

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بالصور.. أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة تهدد أهالى قرية الحكمدار بالشرقية بالصور.. أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة تهدد أهالى قرية الحكمدار بالشرقية
يعانى أهالى قرية الحكمدار التابعة لمركز منشاة أبو عمر بمحافظة الشرقية، من أعمدة الانارة المتهالكة، والتى تهدد حياتهم.

يقول على مرسى لبن، أحد أهالى القرية، إن أعمدة الإنارة متهالكة منذ فتره طويلة، وقد تقدم أهالى القرية، بأكثر من طلب لمسئولى المحافظة، وبالفعل تم تركيب أعمدة جديدة، ولكن لم يتم نقل الأسلاك إليها منذ أكثر من خمس سنوات.

أما "محمد على " من أهالى القرية يؤكد أن تهالك الأعمدة، يعرض حيواناتهم وأولادهم لخطر الموت، مشيرًا إلى أن الأعمدة تسببت من قبل فى نشوب عدة حرائق.

واوضح عدد من أهالى القرية أنهم تقدموا لمسؤلى المجلس والكهرباء، وأبلغوهم تليفونيًا بسوء حالة الأعمدة، وتهديدها لأرواح البشر والحيوانات، وبعد مقابلات شخصية معهم، لم يتم عمل أى شىء ويبقى الوضع على ما هو عليه، وطالب الأهالى، المسئولين بالمحافظة بالتدخل لإنقاذ حياة أولادهم ومواشيهم، والتى تعد مصدر رزقهم الوحيد، وتغيير الأعمدة المتهالكة.

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مصر 365