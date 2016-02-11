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د. الربيعة يلتقي رئيس لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادي

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د. الربيعة يلتقي رئيس لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادي د. الربيعة يلتقي رئيس لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادي
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د. الربيعة خلال لقائه سولهايم

الرياض - واس

    استقبل المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، رئيس لجنة المساعدات الإنمائية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس (OECD) إريك سولهايم، والفريق المرافق له. وتجول الفريق في أرجاء المركز مطلعين على أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها ونفذها منذ إنشائه، وما قدمه من الجسور الإغاثية لليمن سواء الجوية أو البرية أو البحرية، وكذلك إيصال المساعدات لجمهوريتي طاجيكستان وموريتانيا.وأكد إريك بأن الشراكة بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة فعاله وتسعى لتحقيق أفضل النتائج في العمل الإغاثي، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقدمه المركز بالمجال الإنساني. وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني وتطوير وطرح الأنشطة والبرامج الخاصة بمواجهة الأزمات، وسبل التعاون بين المركز والمنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة.

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