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ضبط عمالة حولت منزلين شعبيين لتخزين المعسل والجراك

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ضبط عمالة حولت منزلين شعبيين لتخزين المعسل والجراك ضبط عمالة حولت منزلين شعبيين لتخزين المعسل والجراك

    ضبطت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية البطحاء، منزلين شعبيين تابعين لأحد المحلات التجارية تم تحويلهما لتخزين المعسل والجراك والشمة ومستلزمات الشيشة، يدار من قبل عمالة وافدة. وأوضح رئيس بلدية البطحاء الأستاذ فهد محمد الحمود أن فرق الرقابة الميدانية قامت مؤخراً بضبط ومصادرة (340) كلغ من مادة المعسل وعدد ( 128 ) كيس شمة سوداء و( 186 ) كيس شمة بيضاء و(50) علبة تنباك هندي و( 440) رأس شيشة فخار و( 60) زجاجة شيشة عثر عليها داخل منزلين شعبيين يُمارس بداخلها تخزين المعسل ومشتقاته وتدار من قبل عمالة وافدة، لافتاً إلى أن ما قامت به البلدية جاء تنفيذاً لتوجيهات معالي أمين منطقة الرياض المستمرة التي تدعو إلى تكريس الجهود وتكثيف الجولات الميدانية إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي من خلال تعقب مخالفي الأنظمة والتعليمات وتطبيق النظام بحق المخالفين بما يحقق الراحة والسلامة للمواطن والمقيم.

وأضاف الحمود بأن البلدية اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالغرامة واتلاف المضبوطات والتي يعد تخزينها وتداولها داخل الحي السكني مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، من خلال استخدام المباني الشعبية القديمة التي لا تتوفر فيها وسائل السلامة وما تسببه تلك الآفه في مضايقة السكان المجاورين.

وأهاب رئيس البلدية بالمواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات غير نظامية تتعارض مع ما نصت علية الأنظمة والتعليمات مبيناً أن البلدية تولي جل اهتمامها لما يرد من بلاغات وذلك على هواتفها رقم ( 4486664/ 4486663) وطوارئ الأمانة ( 940).‏

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