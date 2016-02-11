حين تتعانق الخيوط المغزولة لتروي حكاية قماش سكن المدينة وجاب المعمورة ليجمع انواع القمْش وأكثرها فرادة وأصالة، وما زين بالمجوهرات والعملات الفضية والذهبية والأحجار الكريمة، هنا يروي غازي الصاعدي حكايته.

الفكرة الأولى التي احتاجها الإنسان هو أن يكسي نفسه ليتنوع بعدها في لباسه حسب الزمان والمكان والأحداث والمناسبات، يتحدث العم غازي. إن كل قماش لبستموه صنع بحرفية عالية، صنعته أيدي بشر اجتهدت لتحيك خيوط ومن ثم نسيج لينتهي بقماش فريد. إن صناعة القماش من أصعب المهن وذلك لأنها تتطلب دقة عالية وخفة بالأيدي بعكس ما هو الحال الآن حينما حلت الآلات مكان البشر وأصبح القماش متوفرا بكثرة مع انعدام جودته، وذلك بخلطه بخيوط صناعية، وحبي للأقمشة لم يتوقف عند استيرادها من الهند والصين وإنما

زينة الجدّات تُطرز بالمجوهرات والعملات والأحجار الكريمة

حرصت في جولاتي أن أجمع أقدم انواع الأقمشة وخصوصا في شبه الجزيرة العربية وما لبسوه أجدادنا. قمت بجمع "المصون" والذي يقوم مقام العباءة في عصرنا هذا. حيث اعتادت النساء في شبه الجزيرة العربية لبس هذا النوع من القماش المزين بعملات نقدية تبرز جمال القماش وقيمته. كما حرصت على جمع "البراقع" التي تختلف شكلا ومضمونا عما هو الآن، حيث اعتادت نساء الجزيرة على لبس البراقع للستر أحيانا وللزينة احيانا كثيرة. لم يكن أسود كما هو الآن وإنما قطعة قماش الخيش المزين والسدو وخيوط الزري بالإضافة إلى وضع عملات فرنسية قديمة أو العملات التي صنعت على عهد الملك عبدالعزيز.

ويختتم العم غازي حديثه بقوله: لم تقل أناقة نساء العرب عن غيرهن، فبمصون وبرقع مزركش تأنقت ابنة الصحراء بقماش أصيل وقطع من المجوهرات الفريدة والعملة النادرة، لم تضاهها امرأة من نساء العالم.