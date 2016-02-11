الحملة الوطنية: توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب السوريين في الزعتري

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين ضمن مشروع (شقيقي بالعلم نعمرها) التعليمي العديد من المستلزمات الدراسية على الطلاب السوريين في مخيم الزعتري. وقامت الحملة بتنفيذ أضخم مشروع تعليمي يهدف إلى تأمين 20720 طالبا سوريا في المخيم بالحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية.

وقال المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين د. بدر بن عبدالرحمن السمحان إن (مشروع شقيقي بالعلم نعمرها) التعليمي يركز على توفير الأدوات المدرسية المتنوعة مثل الحقائب والأقلام والدفاتر ومختلف المستلزمات التي يحتاجها الطالب السوري.

وأضاف السمحان أن الحملة الوطنية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعمل على تغطية جميع احتياجات الطلاب السوريين في الأردن المسجلين لدى منظمة اليونيسيف، والبالغ عددهم 150.000 طالبا في المملكة الأردنية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا المشروع واستمراره هو من ثمار الدعم والتبرع السخي والدائم الذي يقدمه شعب المملكة لإخوانهم اللاجئين السوريين خلال الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.