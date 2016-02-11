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عرض مباشر لاستخراج الزيتون

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عرض مباشر لاستخراج الزيتون عرض مباشر لاستخراج الزيتون

    ‏يستقبل جناح إمارة منطقة الجوف زواره بتوزيع عبوات من زيت الزيتون المستخرج والمعبأ في ركن الزيتون بجناح المنطقة.

وأوضح رئيس وفد إمارة منطقة الجوف هزاع الرويلي بأن هذه الهدايا هي عادة سنوية يقدمها جناح الجوف لزواره وتعتبر تذكارا يبين هوية المنطقة "الزيتون" والتي اشتهرت به منطقة الجوف، وفي شأن متصل استقبلت معصرة الجوف في المهرجان العديد من الزوار الذين تعرفوا من ماطل الجريد على طريقة استخراج الزيت من الزيتون، وقبلها كيفية تنقيته من الشوائب وشاهد الزوار الذين وثقوا طريقة العصر عبر هواتفهم طريقة استخراج الزيت وتعبئته.

كما استمع الزوار لبعض من فوائد زيت الزيتون واستخداماته المتعددة سواء في الطبخ أو العلاج، بالإضافة إلى اقتناء العديد منهم لعدد من عبوات الزيت وأوراق الزيتون.

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