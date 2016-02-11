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النيابة تأمر بدفن وتشريح شخصين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالصف

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النيابة تأمر بدفن وتشريح شخصين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالصف النيابة تأمر بدفن وتشريح شخصين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالصف
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة بدفن وتشريح جثة شخصين لقوا مصرعهما فى حادث تصادم وقع بالطريق الدولى بالكريمات التابع لمركز أطفيح بجنوب الجيزة، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين الـ18 فى الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان حادث تصادم قد وقع بين سيارتين بطريق الدولى الكريمات بأطفيح، مما أدى إلى مصرع 2 وإصابة 18 شخصا نتيجة الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم المصابين والجثث إلى مستشفى حلوان والمستشفيات القريبة، كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث.

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مصر 365