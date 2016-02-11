3 شركات تتنافس لتمويل وتوريد 100 جرار للسكة الحديد بـ300 مليون دولار

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن وجود منافسة شديدة بين 3 شركات، ألمانية، وإيطالية، وأمريكية، لتصنيع وتوريد 100 جرار للسكة الحديد بقيمة تقديرية 300 مليون دولار، بتكلفة 3 مليون دولار للجرار الواحد.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن شركة سيمنس الألمانيةن وشركة بومبارديه الإيطالية، وشركة "إى ام دى" الأمريكية ،تقدمت بعرض فنى ومالى وتمويلى لتصنيع وتوريد عدد 100 جرار قطار سكة حديد.

>وأضافت المصادر أنه يجرى حاليا تقييم العروض ، وفحص مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية، والمفاضلة بين أفضل العروض، مشيرا إلى أن العرض التمويلى المقدم من هذه الشركات عبارة قرض ميسر يغطى تكلفة تلك الجرارات، وأن لجنة من الوزارة وهيئة السكة الحديد ستبدأ التفاوض على الأسعار المقدمة من هذه الشركات.

- النقل: خبراء تطوير السكة الحديد لن يتدخلوا فى التسعير ولا الإدارة