بالصور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب قطار ركاب بنى سويف

أصيب 71 شخصًا فى حادث قطار الركاب رقم 993 ببنى سويف، والذى اصطدم فى مصد خرسانى للتحويلة الاحتياطية بالسكة الحديد، ونتج عنه انقلاب جرار القطار وأول عربة، وذلك عند محطة الشناوية بمركزناصر، القادم من أسوان إلى القاهرة.

ونقل 19 من المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و51 مصابًا آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.

والمصابون هم محمد حسن رجب محمد سائق القطار المنشية القاهرة 50 سنة ونادية القط السيد 40 سنة من القاهرة ومحمد جمال عجور 21 سنة وعامر على عيسى 21 سنة من المنيا وشعبان أحمد تمام وحجاج محمد ابراهيم ومحمد نافع جمال ومحمد جمعة ومحمد ناصر خليفة وعادل ياسين فتحى 50 سنة عامل بكلية الشرطة وفتحى ياسين عبد الفتاح 60 سنة سوهاج وسعيد صابر عوض 39 سنة الواسطى واحمد عادل السيد 20 سنة سوهاج وحبية محمد شعبان وشافعى مالك عبد الحفيظ وحمدى جاد الكريم عرفات وأحمد محمود جمعة وحسنية على منصور وأحمد منصور محمد وعبد القادر أحمد ومحمد كمال محمد وأبو الحسن صابر بدير 25 سنة من أسيوط وألفت صابر محمد 23 سنة عزبة النخل وأحمد ربيع عبدالله 18 سنة من سوهاج وطه عبد العظيم طه 19 سنة من المنيا وأشرف عشرى أحمد من أسيوط 40 سنة وعلاء أحمد محمد أحمد 28 سنة من أسيوط ومحمد عاشور محمد وعادل أحمد حمدان 22 سنة مجند.

وعماد الدين محمد 20 سنة من سوهاج ومبارك جبريل أمين 21 سنة ومصطفى محمد عبد العظيم وأحمد فرغل عبد المؤمن 21 سنة من أسيوط وحسام عادل أبو مركب 25 سنة من أسيوط وعلى أشرف أبو الحسن 20 سنة وأحمد عبد الشافى محمد من قنا ومحمد هاشم محمد محمد 22 سنة من المنيا وتركى محمد الشاكر تركى وأبوشوشة عبدالجواد علام 21 من قنا وشعيب عبد الموجود عبد الحميد من قنا وأحمد عبد الواسع عبد الخالق ومحمد محمود أمين وحسين حسن عبد الواسع 23 سنة وأحمد بديوى الحداد 22 سنة قنا ورضا عبد العال حسن مجند ومحمود على محمود 20 عبد الرحمن رباح عبدالرحمن 23 سنة من أسيوط.

وناصر محمد أبو المجد قنا وعلاء رجب عبد العزيز من المنيا وشعبان وأحمد منصور من الأقصر رمضان حسان من سوهاج وفوزى محمود على من السويس وضاحى أحمد يونس 21 سنة وعيد درويش رمضان من المنيا ونهاد عاشور أحمد 48 سنة من الجيزة وعلي أبو الحمد من المنيا، وكوثر محمد الديرى من الإسماعيلية ومصطفى حسنى محمود من سوهاج ويوسف ماهر عزمى من سوهاج وصابر أحمد على قنا ومحمد هاشم أحمد من المنيا وعبلة سعد من قنا ومنة الله علام من قنا وشربات علام من قنا، وحمدى محمد شحاتة من أسيوط ونافع ناجح من أسيوط وعز العرب عبدالغنى من سوهاج.

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