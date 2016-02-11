"أنصار مبارك" فى ذكرى تنحيه عن الحكم: ساب فراغ كبير

ينظم أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك، اليوم الخميس، وقفة أمام مستشفى المعادى لإحياء الذكرى الخامس لتنحيه عن الحكم، فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011.

وقال حسن الغندور أحد أنصار مبارك، إن كل الحركات المؤيدة لمبارك ستشارك فى الوقفة المقرر تنظيمها أمام مستشفى المعادى، مشيرا إلى أنه سيتم بث فيلم تسجيلى عبر شاشات مكبرة عن تاريخ مبارك وأسباب تخليه عن الحكم.

وأضاف "الغندور"، لـ"اليوم السابع"، أن هناك لافتات تم طبعها سيتم توزيعها على المشاركين تحمل عبارات "سبت فراغ كبير" و"شفنا الذل وشفنا العار بعد رحيلك ياطيار"، مشيرا إلى أن المشاركين فى الوقفة أمام مستشفى المعادى سيرتدون شارات سوداء تعبيرا عن الحزن بسبب مرور 5 سنوات على ذكرى ترك مبارك للحكم .

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