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مصلحة الموازين: استحداث مادة بقانون الدمغة للرقابة على وزن عبوات الأغذية

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مصلحة الموازين: استحداث مادة بقانون الدمغة للرقابة على وزن عبوات الأغذية مصلحة الموازين: استحداث مادة بقانون الدمغة للرقابة على وزن عبوات الأغذية
أكد العميد محمد حنفى مدير مصلحة الدمغة والموزاين بوزارة والتجارة الداخلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالمصلحة سيتضمن فى إحدى مواده الرقابة على عبوات منتجات الأغذية للتأكد من الأوزان المقررة وعدم تلاعب البعض فى نقص الأوزان خلافا للحقيقة .

وأضاف العميد "محمد حنفى"، لـ" اليوم السابع " أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين، عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، حيث يهدف إلى استحداث أدوات رقابية جديدة، منها نظام "الباركود" للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كافة النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيه.
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>- مدير مصلحة الدمغة والموازين لـ"اليوم السابع": ضبط 200 كيلو ذهب وفضة مخالفة للمعيار.. و60 مليون جنيه إيرادات المصلحة من دمغ المعادن الثمينة.. وإنشاء شركات للمعادن الثمينة بالقانون الجديد

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مصر 365

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