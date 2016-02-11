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التحفظ على سائق قطار بنى سويف.. وارتفاع الإصابات إلى 71 شخصا

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التحفظ على سائق قطار بنى سويف.. وارتفاع الإصابات إلى 71 شخصا التحفظ على سائق قطار بنى سويف.. وارتفاع الإصابات إلى 71 شخصا
تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف على محمد حسن سائق قطار الركاب رقم 993، والذى اصطدم بمصد خرسانى للتحويلة الاحتياطية بالسكة الحديد، ونتج عنه انقلاب جرار القطار وأول عربة، عند محطة الشناوية بمركز ومدينة ناصر، القادم من أسوان إلى القاهرة.

وأصيب 71 شخصا فى حادث القطار، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى بنى سويف العام و51 مصابًا آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.


>- انقلاب قطار بمحطة "ناصر" ببنى سويف والدفع بـ 41 سيارة إسعاف لموقع الحادث

- وصول 22 مصابا لمستشفى بنى سويف فى حادث انقلاب قطار ركاب بقرية الشناوية

- بالفيديو والصور.. إصابة 61 شخصا فى حادث انقلاب قطار بنى سويف

- بالصور.. توقف حركة قطارات الصعيد بعد حادث انقلاب قطار ببنى سويف

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