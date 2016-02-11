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استجابة لـ"اليوم السابع".."الصحة" تتكفل بعلاج مريضة السرطان بالقليوبية

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استجابة لـ"اليوم السابع".."الصحة" تتكفل بعلاج مريضة السرطان بالقليوبية استجابة لـ"اليوم السابع".."الصحة" تتكفل بعلاج مريضة السرطان بالقليوبية
فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" تحت عنوان "مريضة بالسرطان تناشد الرئيس السيسى التدخل لعلاجها واستئصال ورم بالكبد" اتصل بالجريدة الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، وأكد أن الوزارة ستتولى علاجها بالكامل.

كما أكد والد المريضة أن مسئول بوزارة الصحة اتصل به وأخبره بأن يتوجه لمعهد الكبد ،اليوم الخميس، لعمل الإشاعات اللازمة ومتابعة حالة أبنته، كما قام فاعل خير بالاتصال بالجريدة وعرض مساعدة الطالبة ميادة المريضة بسرطان الكبد مؤكدا أنه سيساهم فى علاجها.

علاج مريضة السرطان بالقليوبية (1)

علاج مريضة السرطان بالقليوبية (2)

علاج مريضة السرطان بالقليوبية (3)


>- مريضة بالسرطان تناشد الرئيس السيسى التدخل لعلاجها واستئصال ورم بالكبد

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